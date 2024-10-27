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Burdur'da Yangın: 64 Yaşındaki Mehmet Çelik Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Altınyayla ilçesinde çıkan yangında 64 yaşındaki Mehmet Çelik hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak ev sahibinin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - Burdur'un Altınyayla ilçesinde bir evde çıkan yangında 64 yaşındaki Mehmet Çelik hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Burdur'un Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde meydana gelen olayda 64 yaşındaki Mehmet Çelik'e ait müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan evde ekiplerin yaptığı incelemede ev sahibi Mehmet Çelik'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da Yangın: 64 Yaşındaki Mehmet Çelik Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Yerel

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