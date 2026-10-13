Burdur'da öğrenci yurdunda ölü bulunan 25 yaşındaki gençte darp izi saptanmadı

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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da özel bir öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, özel bir öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki Mustafa Sarı'nın odasında hareketsiz halde olduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Sarı'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olayın ardından polis ekipleri yurtta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri gencin kaldığı odada inceleme yaptı. İlk incelemelerde Mustafa Sarı'nın vücudunda herhangi bir darp veya delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA