Vücuduna Kene Yapışan Burdurlu Kadın Hayatını Kaybetti

(BURDUR) - Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

Burdur'un Kemer ilçesinde yaklaşık 15 gün önce ormanda çalışırken vücuduna kene yapışan 55 yaşındaki Fatma Duran, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 15 gün önce Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çalıştığı sırada Fatma Duran'ın vücuduna kene yapıştı.

Evine döndüğünde keneyi fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada gözetim altına alınan 55 yaşındaki kadın, kene kaynaklı hastalık şüphesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Duran'dan alınan numuneler ileri tetkik amacıyla Ankara'ya gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda Fatma Duran'a, kene yoluyla bulaşan KKKA teşhisi konuldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Fatma Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA