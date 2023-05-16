Burdur'da engelli gençler temsili askerlik yaptı

16 Mayıs Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Burdur'da yaşayan 12 engelli genç temsili askerlik yaptı.

16 Mayıs Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Burdur'da yaşayan 12 genç temsili askerlik görevini yerine getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar ve 58. Piyade Eğitim Alayı'nın ortaklaşa düzenlediği programda Burdur Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda toplanan engelli gençler, aileleri ve destek olmak amacıyla gelen muharip gaziler davul zurna eşliğinde 58. Piyade Alayı'na yürüdü. Nizamiye girişinde komutanlar tarafından karşılanan gençler burada askerler ile birlikte davul zurna eşliğinde oynadı. Daha sonra kayıtları yapılan gençler 4 saat boyunca temsili askerlik görevini yerine getirdi.

Engelli gençlerin temsili askerlik görevlerini yerine getirmesinin ardından 58. Piyade Alayı'nda yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninde konuşan Zırhlı Birlikler Eğitim Alay Komutanı Kd. Albay Serdar Erkan Ergil, "Askerlik Türk milletinin özünde ve ruhunda olan, ona dünya üzerinde yegane ordu millet olma onurunu bahşeden bir asliyettir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gurur ve onurunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. İşte bugün ayrılmaz bir parçamız olan engelli vatandaşlarımızın kutsal askerlik görevini kısa süreli de olsa yerine getirme mutluluğuna imkan sağlayan temsili askerlik hizmetindeki ant içme törenini gururla izledik. Andınız kutlu olsun." dedi.

Askerlik görevini yerine getirmenin gurunu yaşayan 23 yaşındaki Furkan Gençöz kışlaya girerken yaptığı açıklamada, "Askerlik yapacağım için mutluyum. İlk defa askere gelmenin heyecanını yaşıyorum. Kolay mı olacak zor mu bilmiyorum. 13 yaşımdan beri istiyordum 23 yaşında gelmek nasip oldu." dedi. Yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada ise "Askerlik yaptığım süre içerisinde eğitim aldım, süründüm, silah eğitimi aldım. Askerliğimi bitirdim. Mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Törenin ardından askerler aileleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. - BURDUR