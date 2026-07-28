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Burdur'da Hububat Hasadında Biçerdöver Denetimleri Sürüyor

Burdur'da Hububat Hasadında Biçerdöver Denetimleri Sürüyor
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Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadıyla birlikte biçerdöver denetimlerini hızlandırdı. Denetimlerde, ürün kayıplarının önlenmesi ve güvenli hasat sağlanması amacıyla biçerdöverler teknik açıdan kontrol edilirken, operatörlere bilgilendirme yapıldı.

Burdur'da hububat hasadıyla birlikte biçerdöver denetimleri de hız kazanırken, ekipler tarafından hasatta ürün kayıplarının önlenmesi ve güvenli hasat yapılması amacıyla il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından yürütülen denetimlerde, hububat hasadında kullanılan biçerdöverler teknik açıdan kontrol ediliyor. Ekipler, hasat sırasında dane kaybının en aza indirilmesi amacıyla biçerdöverlerin ayarlarını ve teknik yeterliliklerini yerinde incelerken, operatörlere de gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Gerçekleştirilen kontroller çerçevesinde biçerdöverlerin teknik yeterliliği, hasat sırasında oluşabilecek ürün kayıpları ve güvenli çalışma kurallarına uygunluğu denetlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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