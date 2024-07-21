Burdur'da Alzheimer ve Parkinson hastası yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

(BURDUR) - Burdur'da iki gün önce kaybolan alzheimer ve parkinson hastası 65 yaşındaki Halil Alagöz'ün cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre; iki gün önce Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'ndeki evinden çıkan alzheimer ve parkinson hastası 65 yaşındaki Halil Alagöz, tekrar evine dönmedi.

Polis ekipleri kentin işlek caddelerinde ve yaşlı adamın evinin bulunduğu bölgelerde iki gün boyunca arama yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, yaşlı adamın son görüldüğü bölgede sabah saatlerinde AFAD, MEBAKUB, BAKUB ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple birlikte arama çalışması yaptı. 65 yaşındaki yaşlı adam, bölgede yapılan arama çalışması sırasında bir tarlada yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Halil Alagöz, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.