Burdur'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler yara almadan kurtuldu

Burdur'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler yara almadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da Mustafa Şeref Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında aynı yöne ilerleyen biri taksi 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada bulvarda ulaşım bir süre aksadı; araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
BURDUR'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yoldaki araçlar nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yöne ilerleyen biri taksi 5 aracın çarpıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Bulvarda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı