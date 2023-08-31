Burdur'da 30 Ağustos Kabul Töreni gerçekleştirildi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Burdur Valiliği tarafından Zafer Bayramı Kabul Töreni gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vali Türker Öksüz ve eşi Meral Öksüz ev sahipliğinde Polis Evi Göl Tesisleri'nde gaziler ve şehit aileleri protokol üyeleri ile bir araya geldi.

Kabul töreninde konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz konuşmasında; "30 Ağustos Zaferi; Aziz Milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen, bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği bir başlangıç; Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde sonsuza kadar var olacak ve ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Vali Türker Öksüz'ün konuşmasının ardından kutlama pastası kesildi.

Masaları gezen Vali Öksüz katılımcılarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kabul Törenine protokol üyeleri, STK temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri, emniyet, jandarma ve askeri personeller katıldı. - BURDUR