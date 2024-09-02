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Burdur Baro Başkanı: Adalet Sistemine Güven Azaldı

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Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik, Türkiye'de adalet sistemine olan güvenin azaldığını belirterek, adaletin önemine vurgu yaptı.

(BURDUR) - Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik, "Her yıl daha adil olması dileği ve ümidiyle açıyoruz adli yılı ancak geldiğimiz noktada dünya hukuk üstünlüğü endeksinde Türkiye 142 ülke içerisinde 117'nci, adalet sisteminize güveniyor musunuz anketinde yüzde 70 güvenmiyorum, yüzde 20 güveniyorum ve yüzde 10'da cevap yok tablosu ile karşı karşıyayız" dedi.

Burdur'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Başsavcı Osman Kara ile Baro Başkanı Ramazan Gedik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törene hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik, Türkiye'de adalet sistemine olan güvenin azaldığına dikkati çekti. Gedik şunları söyledi:

"Her yıl daha adil olması dileği ve ümidiyle açıyoruz adli yılı ancak geldiğimiz noktada dünya hukuk üstünlüğü endeksinde Türkiye 142 ülke içerisinde 117'nci, adalet sisteminize güveniyor musunuz anketinde yüzde 70 güvenmiyorum, yüzde 20 güveniyorum ve yüzde 10'da cevap yok tablosu ile karşı karşıyayız. Bu tablodan kuşkusuz hepimiz sorumluyuz. Çünkü hukuk olmayan, adalet sistemine güven olmayan yerde ahlak ve ekonomi bozulur, refah artmaz. İstihdam artmaz, yatırım ve üretim olmaz ve böylelikle sorunlar çözülmez. Biz o zaman ne yapmalıyız. Anayasal kurumlara, yasalara ve Anayasaya uymalıyız. Kuralları çalıştırmalı ve karar vermeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir devlet mi olacak yoksa sadece anayasası olan bir devlet mi olacak. Ben yine ve yeniden adil bir adli yıl diliyorum."

Program daha sonra Burdur Adalet Sarayı'nda devam etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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