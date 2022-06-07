Ünlü şarkıcı Buray ve görme engelli hayranından duygulandıran düet - Haberler

Ünlü şarkıcı Buray ve görme engelli hayranından duygulandıran düet

Görme engelli hayranını önce okulunda ziyaret etti, ardından konserde birlikte şarkı söyledi

Ünlü şarkıcı Buray'dan alkışlanacak hareket

İZMİR - Ünlü şarkıcı Buray'ın büyük hayranı olan görme engelli Ameliya Selma Oğuz (11), sanatçının İzmir konserinde duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Geçtiğimiz aylarda okuluna gelen Buray ile birlikte piyano çalıp şarkı söyleyen genç kız, bu kez en sevdiği sanatçı ile aynı sahnede Kış Bahçeleri şarkısını seslendirdi. İkili, konser alanında duygusal anlar yaşattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz; piyano çalıyor, şiirlerine beste yapıyor ve hikaye yazıyor. Derslerinde de oldukça başarılı olan Ameliya, İHA ile yaptığı haberde en sevdiği şarkıcının Buray olduğunu ve ünlü sanatçı ile birlikte şarkı söylemek istediğini ifade etmişti. Haberi görür görmez okul yönetimi ve Ameliya'nın ailesine ulaşan Buray, soluğu İzmir'de almıştı. Hayran olduğu sanatçının okuluna geleceğini bilmeyen Ameliya, hiç göremediği Buray'ı şarkı söylemesinden tanırken, ikili piyano başında şarkılar söylemişti. Ünlü şarkıcı, küçük hayranını bu kez de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine davet etti. Ailesi ve okul yönetimi ile birlikte seyirciler arasında yerini alan Ameliya, Buray'ın ikinci sürprizi ile büyük heyecan yaşadı. Şarkıcının kendisini sahneye davet etmesiyle piyano başına geçen Ameliya, Buray ile birlikte Kış Bahçeleri şarkısını çalıp söyledi.

Kendisini çok özel bir hayranının dinlemeye geldiğini belirten Buray, "Kendisi çok yetenekli. Hem sesi güzel hem de piyano çalıyor. Birkaç ay önce ben onu okulunda ziyaret etmiştim. Şimdi o da beni görmeye gelmiş" dedi. Buray ve Ameliya'nın şarkı söylediği anlar seyirci tarafından büyük alkış toplarken, konser alanında duygusal anlar yaşandı.