Bulgaristanlı Turistler Çankırı'da Tarih ve Kültür Turu Yaptı
Bulgaristan'dan gelen 30 turist, Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek yöresel lezzetleri deneyimledi. Çankırı Müzesini ziyaret eden grup, ayrıca dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Çankırı Tuz Mağarasını da keşfetti.
Bulgaristan'dan Çankırı'ya gelen 30 Turist, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, yöresel yemeklerini tattı.
Karadeniz Bölgesi'ne düzenlenen kültür turları çerçevesinde Bulgaristan'dan Çankırı'ya gelen turist kafilesi, şehirde ağırlandı. 30 kişilik grup kentte konakladıktan sonra şehrin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti. Çankırı Müzesini gezerek kentin köklü tarihine tanıklık eden turistler, daha sonra dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Çankırı Tuz Mağarasını gezdi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel