Bulgaristanlı Turistler Çankırı'da Tarih ve Kültür Turu Yaptı

Bulgaristan'dan Çankırı'ya gelen 30 Turist, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, yöresel yemeklerini tattı.

Karadeniz Bölgesi'ne düzenlenen kültür turları çerçevesinde Bulgaristan'dan Çankırı'ya gelen turist kafilesi, şehirde ağırlandı. 30 kişilik grup kentte konakladıktan sonra şehrin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti. Çankırı Müzesini gezerek kentin köklü tarihine tanıklık eden turistler, daha sonra dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Çankırı Tuz Mağarasını gezdi. - ÇANKIRI