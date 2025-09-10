Haberler

Bulgaristan DANS, Yeni Ajan Alımında Yabancı Dil Tercihi Belirtti

Bulgaristan DANS, Yeni Ajan Alımında Yabancı Dil Tercihi Belirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'ın Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için yayınladığı ilanda Türkçe, Farsça ve Arapça bilen adaylara öncelik vereceğini duyurdu. Başvurular sadece Bulgaristan vatandaşlarına açık olacak.

Bulgaristan'ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için yayınladığı ilanda, özellikle Türkçe, Farsça ve Arapça bilen adayların tercih edileceğini belirtti.

Bulgaristan'ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için ilan yayınladı. DANS'ın popüler iş bulma siteleri üzerinden yayınladığı ilanda, hem başkent Sofya'daki merkezine hem de Yambol şehrine yeni istihbarat elemanları alınacağını belirtti. İlanda, Sofya'daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen toplam 6 ajan arandığı, Yambol'daki görev için ise özel bir yabancı dil şartı aranmadığı ancak adayın ekonomik güvenlik alanında çalışacağı ifade edildi.

Çifte vatandaşlar başvuru yapamıyor

İlanda, başvuru koşullarında, adayların yalnızca Bulgaristan vatandaşı olmaları gerektiği vurgulanırken, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin ve özellikle Türkiye'den zorunlu göç edenlerin istihdam edilmeyeceği belirtildi. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Andre Onana, Türkiye'ye geliyor

Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızını Türkiye'ye getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı

24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.