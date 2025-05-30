Buharkent'te Jandarma Mesleği Öğrencilere Tanıtıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıldönümü kutlama etkinliklerine devam ediyor. Jandarma ekipleri Buharkent Kamil Paşa, Kızıldere, Savcıllı, Ortakçı, Gelenbe ve İstiklal İlkokulları'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı'nca misafir edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak Trafik Timi personellerince Jandarma Mesleği'nin tanıtımı yapıldı. Öğrenciler ile birlikte yol kontrol faaliyeti icra edilerek faaliyet sonunda Türk Bayrağı ve balon hediye edildi. - AYDIN