Buharkent'te Çiftçilere Yenilikçi Tarımsal Destekleme Modeli Tanıtıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 'Cuma Buluşmaları' kapsamında düzenlenen programlarda, üreticilere yeni tarımsal destekleme modeli ve üretim planlaması konularında bilgilendirme yapıldı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ericek, Kayaburnu ve Muratdağı mahallelerinde gerçekleştirilen buluşmalarda; Yeni Üretim Destekleme Modeli, Tarımsal Üretim Planlaması, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) İşlemleri, Tarımsal Üretimde Kuraklığın Etkisi ve Genel Tarım Sayımı konularında üreticilere bilgi verildi. Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı toplantılarda, yeni destekleme modelinin üretim planlamasında sağlayacağı avantajlar anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
