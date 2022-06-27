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Bucalı Minikler, Dev Şirinlerle Eğlendi

ANKA - Yerel
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Buca Belediyesi, çocuklarda sahne sanatlarına aşinalık kazandırmak ve yazı eğlenceli geçirmelerini sağlamak için hayata geçirdiği 'Dev Şirinler Gargamel’e Karşı' adlı tiyatro oyunu ve sihirbazlık gösterisi ile miniklerin eğlence dolu bir hafta sonu geçirmesini sağladı.

Buca Belediyesi, çocuklarda sahne sanatlarına aşinalık kazandırmak ve yazı eğlenceli geçirmelerini sağlamak için hayata geçirdiği 'Dev Şirinler Gargamel'e Karşı' adlı tiyatro oyunu ve sihirbazlık gösterisi ile miniklerin eğlence dolu bir hafta sonu geçirmesini sağladı.

Yaz tatiline başlayan Bucalı çocukların kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmesi için Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda sahnelenen 'Dev Şirinler Gargamel'e Karşı' adlı çocuk tiyatro oyunu ve sihirbazlık gösterisi yoğun ilgi gördü. İki seans halinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken sihirbazlık gösterileri ile de heyecan doruğa ulaştı.

Buca Belediyesi, çocuklara yönelik benzer etkinlikleri yaz ayları boyunca devam ettirmeyi planlıyor.

ANKA / Yerel

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