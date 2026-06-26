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İzmir'de 300 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 300 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde narkotik operasyonunda polis, 300 bin adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca ilçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreste yapılan aramada 300 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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