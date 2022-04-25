Buca Belediyesi'nden Üreticiye 100 Bin Sebze Fidesi

Buca Belediyesi, ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye hasıl yem, arpa tohumu ve gübre desteğinin ardından 100 bin sebze fidesi dağıttı.

Bucae Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın başlattığı Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı kapsamında üreticinin desteklenmesi çalışmaları sürüyor. Hayvancılık yapan üreticiye beside kullanmaları için hasıl (yeşil) yem ve arpa tohumu desteği veren Buca Belediyesi, kentin verimli topraklarını değerlendirilmesi ve çiftçinin üretime katılmasını sağlamak için projeler hazırladı. Köyler bölgesindeki Doğancılar'da bamya, Kırklar'da ise kavun üretimi yapan çiftçiye gübre desteği veren Buca Belediyesi, gelen talep üzerine bu kez sebze fidesi dağıtımı yaptı.

100 BİN FİDE

Köyler bölgesindeki Karacaağaç, Kırklar, Belenbaşı, Doğancılar ve Kaynaklar'da 4 çeşit biber, 2 çeşit de patlıcan fidesi olmak üzere toplam 6 çeşit sebze fidesinden oluşan 100 bin fide üreticiye ulaştırıldı. Fidelerin bir kısmı da balkon tarımı yapmak isteyen Bucalılara armağan edildi.

ÇİFTÇİDEN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Belediyeye teşekkür eden çiftçiler, "Şu aşamada bırakın fide yetiştirmeyi, aramızda tohum alabilecek durumu olmayanlar var. Zamlardan dolayı zor durumdaydık. Buca Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bunları ekip, toplayıp satacağız; evimize katkı olacak" diye konuştu.