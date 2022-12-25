Bu kitapta 300 yıl önceki yemek tarifleri yazıyor

Ailesinden kalan 300 yıllık yemek kitabını 2 bin liraya satışa çıkarttı

BURSA Bursa'da bir vatandaş ailesinden kalan kitapta 300 yıl önceki Osmanlı dönemi yemek tarifleri yazıyor.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıkları karıştırırken Osmanlıca yazan bir kitap buldu. Bulduğu kitabı Osmanlıca bilen uzmana incelettiğinde 300 yıl önceki yemek tariflerini anlatan yemek kitabı olduğunu öğrendi. Kitabı ciltleten Bozkurt, meraklıları için satışa çıkarttı. Değerini bilmediği kitabı satışa çıkartan vatandaş 2 bin lira verene satacak. Kitabın ailesinden kaldığını ifade eden Mehmet Ali Bozkurt, "Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bilene okuttum 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tarifleri olduğunu öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım 2 bin lira verene satacağım" dedi.