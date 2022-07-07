Bu bayram baklavacıların tadı yok

Bilecik'te bu bayram baklava satıcıları fiyatları geçen bayrama göre arttırmamalarına rağmen satışlarında önemli ölçüde düşüş yaşadıklarını belirttiler.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bilecik kent merkezinde bayram hareketliliği başlarken, tatlıcı ve şekerciler işlerin düştüğünü söyledi. Önceki yıllarda 120-150 tepsi baklava siparişi aldıklarını anlatan tatlı satıcısı Kemal Bayraktar, "Bu bayram işlerin yüzde 90 oranında düştü. Bu bayram sadece 30 tepsi sipariş alabildik. Geçen bayram 90 TL'ye kilosunu sattığımız cevizli baklavayı bu bayramda aynı fiyattan tepsiyle alana ise kampanya yaparak 80 düşürmemize rağmen iş olmadı. Şeker ve una gelen zamlardan sonra fiyatların bu kadar dipte tutmamıza rağmen bu bayramda işler neredeyse durma noktasına geldi. Buna şükür diyoruz ama bu bayramın pek tadı tuzu olmadı" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel