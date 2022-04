Bu bakkalda para geçmiyor, gelen kimse boş çevrilmiyor

Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesi Akşemsettin Camiinin bahçesinde bulunan müştemilat "hayır bakkalına" dönüştürüldü. Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu'nün öncülük ettiği uygulamada hayır sahipleri tarafından gelen yardım ve gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde veriliyor. Erzaklar arasında bir evin ihtiyaçları arasında bulunan temel gıda malzemelerinin tümü bulunuyor. Hiç kimsenin boş çevrilmediği hayır bakkalına yurtiçi ve yurt dışından birçok hayırsever yardımda bulunuyor.

"DUA HAYIR SAHİPLERİNE HİZMETLER BİZE"

Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, kendilerine gelen bütün ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirterek, "Gerçekten bizim mahallemizde buraya gelen hiç kimse boş çevrilmedi. Hiç kimse şekerim, çayım, unum yok demedi. Başta hayır sahiplerinden Allah razı olsun. onların hayırlarını yerlerine ulaştırıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Günlük 80 haneye bile yardım yaptığımız oluyor. Sivas'ın farklı mahallelerinden haberi duyup gelenler oluyor, onları da boş çevirmiyoruz. Elimizden geldiği kadar araştırma yapıyoruz valilikten gıda alıp almadığını soruyoruz oradan onay aldıktan sonra bizde erzakları veriyoruz.

"İSİM LİSTESİNE GÖRE HAREKET EDİYORUZ"

Tabi mükerrer olmaması bakımından aylık bir sefer gıda veriyoruz onu takip etme bakımından isim listesine göre hareket ediyoruz. En başta başladığımız zaman unla başladık, sonra dedim ki helva yapmak için yağ lazım şeker lazım derken gördüğünüz gibi şimdi bütün gıda çeşitlerinin hemen hemen hepsi var. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Onlar gönderdikçe biz onların hizmetkarıyız, dualar onlara hizmetler bizlere. Önce kendi ailemizden başladık yurt dışından Fransa'dan yeğenlerimiz kardeşlerimiz öncü oldular. Sizin haberinizden sonra Almanya'dan, İstanbul'dan yardımlar yağdı. Her namazda kardeşlerimize dua ediyoruz, rabbim hayırlarını kabul eylesin" dedi.

"BİR EVE NE LAZIMSA HER ŞEY MEVCUT"

Yardımlardan faydalanan bir vatandaş ise evin bütün ihtiyaçlarının burada kendilerine verildiğini söyleyerek, "Biz iki senedir mahallemiz ve çevre mahallerimiz olarak hepimiz buradan faydalanıyoruz. Bir eve ne lazımsa yağ, şeker, salça her şeyi bütün ihtiyaç sahipleri gelip buradan ücretsiz bir şekilde alıyor. Vatandaşlar yardımlarını veriyor. Mahmut hocamız da bir vesile oldu onun sayesinde yokluk çekmiyoruz her şeyimiz var şükür. Ramazan dolayısıyla malzemelerimiz daha da çoğaldı istediğimiz ne varsa her şey burada mevcut. Herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel