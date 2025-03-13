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BŞEÜ'ye Yeni Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Atandı

BŞEÜ'ye Yeni Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Atandı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Cenk Karakurt atandı. Devir teslim törenine akademik yönetim katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Cenk Karakurt atandı.

gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu'ya teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Enstitü Müdürlük görevini üstlenen Prof. Dr. Karakurt'a çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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