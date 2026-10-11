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BŞEÜ ve Gölpazarı Kaymakamlığı, Meslek Yüksekokulu için eğitim iş birliğini görüştü

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BŞEÜ Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı ile Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz'in görüşmesinde, üniversite ile ilçe arasındaki eğitim iş birlikleri ele alındı. Görüşmede ilçedeki Meslek Yüksekokulu'nun çalışmaları ve üniversiteyle geliştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Gölpazarı Kaymakamlığı arasında eğitim iş birlikleri ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Gölpazarı arasında eğitim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. BŞEÜ Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı ile Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz'in görüşmesinde, ilçede bulunan Meslek Yüksekokulu'nun çalışmaları ve üniversite ile ilçe arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Görüşmede, Meslek Yüksekokulu ile üniversite arasındaki çalışmaların geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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