BŞEÜ personeli iftar yemeğinde bir araya geldi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik ve idari personeli, Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşmak için geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, programda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar programına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile akademik ve idari personel aileleriyle birlikte katıldı. Yoğun katılım ve samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında üniversite personeli Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşma fırsatı buldu. Akademik ve idari kadronun aileleriyle birlikte katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik duygusunun en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardan biridir. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelimizle aynı sofrada buluşmak bu anlamda bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

Program Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu yansıtan atmosferle sona erdi. - BİLECİK

