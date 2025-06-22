BŞEÜ Öğrencilerinden Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Porselen Tasarımları

BŞEÜ Öğrencilerinden Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Porselen Tasarımları
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, bir porselen firmasıyla iş birliği içinde sağlıklı beslenme temalı porselen ürün tasarımları gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bir porselen firmasında "Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Porselen Ürün Tasarımı Projeleri" gerçekleştirdi.

Ürün Tasarımı dersi kapsamında Öğr. Gör. Aybeniz Gökmen'in yürütücülüğünde hazırlanan projeler, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine imkan sağladı. Tasarım süreci boyunca öğrenciler, hem estetik hem işlevsellik açısından yenilikçi fikirler geliştirerek sağlıklı beslenme temalı porselen ürünler ortaya koydu.

İş birliği kapsamında Bonna Porselen'in üretim tesislerini ziyaret eden öğrenciler, teknik gezi ile porselenin üretim ve tasarım süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler edindi. Fabrika sahasında yapılan gözlemler, öğrencilerin sektörel bilgi ve deneyim kazanmalarına katkı sundu.

Bonna Porselen firması yetkilileri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin tasarım süreçlerine olan ilgisinin ve ortaya koyduğu ürünlerin kendilerini memnun ettiğini ifade eden yetkililer, ilerleyen dönemlerde BŞEÜ ile daha fazla ortak projeye imza atmak istediklerini belirtti.

BŞEÜ yetkilileri ise, uygulamalı eğitimin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, benzer iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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