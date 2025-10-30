Haberler

BŞEÜ Öğrencileri Görme Engellilerin Zorluklarını Deneyimledi

BŞEÜ Öğrencileri Görme Engellilerin Zorluklarını Deneyimledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Empati yürüyüşü' etkinliği ile öğrenciler, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara yönelik farkındalık kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) öğrenciler, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Empati yürüyüşü' etkinliği, üniversite kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin engellilere yönelik farkındalık düzeyini artırmak, empati becerilerini geliştirmek ve engelli dostu kampüs kültürünü güçlendirmek amacıyla planlandı. Etkinliğe, Bilecik Altınokta Körler Derneği Başkanı Çiler Kocaman da katılarak, öğrencilere beyaz bastonun önemi, sarı kılavuz çizgilerinin anlamı ve görme engelli bireylerin güvenli hareket etme yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme oturumunun ardından öğrenciler, göz bandı ve beyaz baston kullanarak oluşturulan kısa bir parkurda yön bulma deneyimi yaşadı. Katılımcılar, bu uygulama sayesinde görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları birebir deneyimleme imkanı buldu.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinliğin toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Üniversite olarak öğrencilerimizin empati ve farkındalık becerilerini artıracak her türlü çalışmayı destekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Dünyanın beklediği Trump-Şi görüşmesinden piyasayı rahatlatan kararlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer talimatı
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.