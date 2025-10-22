BŞEÜ, 'Ignite-Fikrini Ateşle' Zirvesi'nde Yer Aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin düzenlediği 'Ignite-Fikrini Ateşle' Zirvesi ve Girişimci Ödül Töreni'nde yer aldı.

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Anonim Şirketi (ATAP A.Ş.) tarafından organize edilen etkinlik, kamu, üniversite ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Zirveye BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ve bölge üniversitelerinin rektörleri katıldı.

'Girişimcilik Sahnesi' oturumunda BŞEÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy, Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Meral ile geliştirdikleri "Renova Akademi" projesini, Öğr. Gör. Gökhan Özdemir ise "GEM Otomasyon" projesini tanıttı. - BİLECİK