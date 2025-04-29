BŞEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Tasarım Projeleri Jüri Değerlendirmesinde Tanıtıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, 2024-2025 Bahar Yarıyılı kapsamında yürütülen Tasarım Stüdyosu 2'nci dersi çerçevesinde düzenlenen ara sınav jüri değerlendirmesinde projelerini sundu.

İkinci sınıf proje dersine ait değerlendirme süreci, bölümün akademik kadrosunun katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, dönem boyunca üzerinde çalıştıkları tasarım projelerini jüri üyelerine sundu; projelerdeki kavramsal yaklaşımlar, teknik yeterlilik ve görsel sunum kriterleri doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen jüriye Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul da katıldı. Öğrencilerin projelerini inceleyerek değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yurdakul, tasarımlara ilişkin görüşlerini paylaşarak öğrencilere önerilerde bulundu. - BİLECİK