BŞEÜ'den Anasınıfı Öğrencilerine Eğitici Materyal Desteği

BŞEÜ'den Anasınıfı Öğrencilerine Eğitici Materyal Desteği
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından yürütülen 'Çocuk Gelişiminden Eğitime' projesi kapsamında, köy okullarındaki anasınıfı öğrencilerine yönelik eğitici materyaller hazırlandı ve hediye edildi. Proje, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunarken, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için de anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından yürütülen "Çocuk Gelişiminden Eğitime" projesi, bu yıl ikinci kez başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan eğitici materyaller, köy okullarındaki anasınıfı öğrencileriyle buluşturularak anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti hayata geçirildi.

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli tarafından yürütülen "Materyal Geliştirme" dersi ile Dr. Öğr. Üyesi Perihan Civelek tarafından yürütülen "Sanat" dersleri çerçevesinde hazırlanan çalışmalar, hem öğrencilerin mesleki donanımlarını pekiştirmelerine hem de dezavantajlı bölgelerdeki çocukların gelişim süreçlerine katkı sunmalarına imkan tanıdı.

3 ile 5 yaş aralığındaki çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişim alanlarına yönelik olarak tasarlanan materyaller, ilk olarak Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesinde düzenlenen sergide tanıtıldı. Sergi, 100'ü aşkın anaokulu öğrencisinin katılımıyla renkli ve etkileşimli bir öğrenme ortamına dönüştü.

Sergilenen materyaller daha sonra Bayırköy İlkokulu, Vezirhan İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bünyesindeki anasınıflarına hediye edildi. Öğrencilerin, üniversitede edindikleri teorik bilgileri sahada deneyimleme fırsatı bularak, çocuk gelişimine doğrudan katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

Proje sürecinde hem üniversite öğrencileri hem de anaokulu çocukları için öğretici ve keyifli anlar yaşanırken, bu tür uygulamaların eğitimde sürdürülebilirlik ve toplumsal duyarlılık açısından taşıdığı önemin altı bir kez daha çizildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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