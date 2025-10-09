BŞEÜ'de Sanat Eserleri ile Estetik Düzenleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş alanı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan sanat eserleriyle estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş alanı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan sanat eserleriyle estetik bir görünüme kavuşturuldu. Fakültenin B giriş kapısı ve dekanlık bölümü, yerleştirilen eserlerle sanatsal bir atmosfer kazanarak öğrenciler ve personel için görsel bir zenginlik oluşturdu. Sanat eserlerinin yerleştirilmesi sürecine Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz de katıldı. Fakülte yönetimi, çalışmanın fakülteye kattığı estetik değer için emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Murat Yurdakul, sanatın yalnızca Güzel Sanatlar Fakültesi'nin değil, tüm fakültelerin yaşam alanlarında yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Sanat, mekanlara kimlik ve ruh kazandırır. Bu çalışma, fakülteler arası etkileşimi güçlendiren ve öğrencilerimize estetik bakış kazandıran güzel bir örnek oldu" dedi. - BİLECİK