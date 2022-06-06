BŞEÜ'de devir teslim - Haberler

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BŞEÜ'de devir teslim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BŞEÜ'de devir teslim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) genel sekreterlik görevinde devir teslim töreni yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) genel sekreterlik görevinde devir teslim töreni yapıldı.

Prof. Dr. Cenk Karakurt, 2020 yılından bu yana yürüttüğü genel sekreterlik görevini rektör yardımcılığı vazifesine atanmasının ardından rektör danışmanlık görevini yürüten Öğr. Gör. Özgür Özcan'a devretti. Genel sekreterlik makamında gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Hukuk Müşaviri Emine Temiz ve daire başkanları katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, makamların ve unvanların değişebileceği, asli gayenin ise devlet hizmeti ve bu hizmetlerin devamlılığının sağlanması olduğu vurgusu yaptı. Beydemir, Prof. Dr. Cenk Karakurt'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan'a da yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özgür Özcan Rektör Yerel Haberler

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