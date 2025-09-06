Bozüyük'ün Kurtuluşunun 103'üncü Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Bozüyük İlçesinin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103'üncü Yıl Dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören kapsamında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinliklerle ilçenin kurtuluşu anıldı. Kutlamalara katılan vatandaşlar, coşku dolu anlar yaşarken, ilçe protokolü de kurtuluş mücadelesinin önemine dikkat çekti. Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşu, 103 yıl sonra da büyük bir gurur ve heyecanla anıldı. - BİLECİK