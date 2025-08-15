Bozüyük'te YKS Başarısı: Kaymakam Öztürk'ten Öğrencilere Destek Ziyareti

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Bozüyük ilçesinde dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Adem Öztürk'ü ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Kaymakam Öztürk, öğrencileri tebrik ederek gelecek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Bozüyük ilçesinde dereceye girerek ilçe birincisi olan başarılı öğrenciler, Kaymakam Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile okul müdürleri de hazır bulundu. Kaymakam Öztürk, öğrencileri üstün başarılarından dolayı tebrik ederek, gelecek eğitim hayatlarında da aynı azim ve kararlılıkla ilerlemelerini temenni etti. Ayrıca, öğrencilerin ailelerine ve başarılarında önemli rol oynayan öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Başarılarıyla ilçenin gururu olan gençler, bu ziyaretle hem Kaymakam Öztürk'ten destek gördü hem de eğitimdeki motivasyonlarını artırdı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
