Bozüyük'te Yıldız Kızlar Voleybol Final Maçı Gerçekleşti

Bozüyük'te Yıldız Kızlar Voleybol Final Maçı Gerçekleşti
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Meliha Ercan Ortaokulu arasında oynanan Yıldız Kızlar Voleybol final maçı büyük bir heyecanla tamamlandı. Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarının takdim edildiği etkinlikte, sporun birleştirici rolü ön plana çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yıldız Kızlar Voleybol final maçı heyecanlı anlara sahne oldu.

Bozüyük'te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Meliha Ercan Ortaokulu arasında Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol final maçı oynandı. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız, final müsabakasını yerinde takip ederek dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını takdim etti. Öğrencilerin centilmence mücadele ettiği karşılaşmada, sporun birleştirici ve motive edici etkisi gözlendi.

Kaymakam Adem Öztürk, "Kaymakamlığımız ilçemizde tüm halkımız için her yaşta ve branşta sporu ve sporcuyu desteklemektedir. Öğrencilerimizin sporla buluşması, hem sağlıklı yaşam hem de başarı odaklı gelişimleri açısından büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
