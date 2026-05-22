Bozüyük TÜBİTAK 4006-B bilim fuarı açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Arif Nihat Asya Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006-B bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı 11 proje sergilendi. Fuarın açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Arif Nihat Asya Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK 4006-B bilim fuarının açılışı yapıldı.

Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006-B bilim fuarı düzenlendi. Fuarın açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, fuarda sergilenen projeleri inceleyerek, bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuarın düzenlemesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Yürütücülüğünü Arif Nihat Asya Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Banu Aksu'nun yaptığı bilim fuarında; kodlama, matematik, fen bilimleri, sanat, robotik, aile içi iletişim ve sağlıklı beslenme alanlarında hazırlanan toplam 11 proje sergilendi. Fuara 21 danışman öğretmen ve 22 öğrenci aktif olarak katılım sağladı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme, araştırma ve üretkenlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Teknoloji ile bilimi bir araya getiren çalışmaların yanı sıra sanat ve kitap değerlendirme temalı projeler de fuara farklı bir renk kattı.

Öğrencilerin emekleriyle hazırlanan projeler büyük beğeni toplarken; öğretmenlerin rehberliği ve öğrencilerin özverili çalışmaları bilim fuarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağladı. Bilime merak duyan öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar, geleceğe umut veren örnekler arasında yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
