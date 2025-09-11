Haberler

Bozüyük'te Sevgi Evi Öğrencilerinden Fide Dikimi Etkinliği

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sevgi Evi'nde kalan öğrenciler, doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla fide dikimi etkinliği düzenledi. Kaymakam Adem Öztürk, çocukların motivasyonunu artırmak için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sevgi Evi'nde kalan öğrencileri fide dikerek farkındalık oluşturdu.

Kaymakam Adem Öztürk ve eşi Rukiye Öztürk, Bozüyük Sevgi Evi öğrencileriyle birlikte Muratdere Köyü'nde düzenlenen fide dikimi programına katıldı. Etkinlikte çocukların motivasyonlarını artırmak ve doğa sevgisini pekiştirmek amaçlandı.

Harman Yeli Çilek Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sevgi evlerinde yaşayan çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Kaymakam Öztürk, "Bugün burada hem doğayı korumanın hem de üretmenin önemini çocuklarımızla birlikte yaşayarak öğreniyoruz. Onların geleceğe umutla bakabilmesi için bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz " dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
