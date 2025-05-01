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Bozüyük'te 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Bozüyük'te 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
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Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen yetenek yarışmasında, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın yanı sıra gençlerin yeteneklerini teşvik etme amacıyla dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması çerçevesinde düzenlenen ödül törenine katıldı.

Törende, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve gençlerin yeteneklerine teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Yarışma kapsamında il ve ilçe düzeyinde başarı gösteren öğrenciler ödüllendirilirken, en çok öğrenci katılımını sağlayan okul ve kurum müdürleri de katkılarından dolayı belgelerle onurlandırıldı. Programa Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü, Yeşilay yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler de katılım gösterdi. Yarışma, gençlerin hem sosyal farkındalık geliştirmesine hem de yeteneklerini sergilemelerine imkanı tanırken, Bozüyük'te eğitim ve toplumsal bilinçlendirme adına örnek teşkil eden bir etkinlik olarak değerlendirildi. Kaymakam Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe adım atmaları için bu tür çalışmalar son derece kıymetlidir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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