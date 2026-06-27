Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere yönelik trafik kuralları ve güvenlik konularında eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı 7. Trafik Tim Komutanlığı, asayiş ekipleri ve kadın astsubayın katılımıyla Bozüyük Devlet Hastanesi Anaokulu'nda eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında 82 öğrenciye emniyet kemeri kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya geçme kuralları ile okul servislerine inme ve binme kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli materyaller dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı