Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine emniyet kemeri, karşıdan karşıya geçme ve okul servisi kuralları konusunda eğitim verildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere yönelik trafik kuralları ve güvenlik konularında eğitim verildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı 7. Trafik Tim Komutanlığı, asayiş ekipleri ve kadın astsubayın katılımıyla Bozüyük Devlet Hastanesi Anaokulu'nda eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında 82 öğrenciye emniyet kemeri kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya geçme kuralları ile okul servislerine inme ve binme kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli materyaller dağıtıldı. - BİLECİK