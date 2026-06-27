Haberler

Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine emniyet kemeri, karşıdan karşıya geçme ve okul servisi kuralları konusunda eğitim verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere yönelik trafik kuralları ve güvenlik konularında eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı 7. Trafik Tim Komutanlığı, asayiş ekipleri ve kadın astsubayın katılımıyla Bozüyük Devlet Hastanesi Anaokulu'nda eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında 82 öğrenciye emniyet kemeri kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya geçme kuralları ile okul servislerine inme ve binme kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli materyaller dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı
Kadir İnanır yıllar önce 'Annemin sözleri hayatımı belirledi' diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Annesinin sözlerini ilk kez anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Yok böyle maç! Bu gol iptal oldu, bir takım üst tura çıktı
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı can verdi, baba panikle eşini ezdi