Bozüyük'te köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, köylerde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Çalışmaların, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artıracağı belirtiliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, köylerde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen kırık asfalt döküm ve serme çalışmalarını yerinde gören Kaymakam Öztürk, yapılan hizmetlerin kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Kaymakam Öztürk, "Çalışmalar planlanan program çerçevesinde devam ediyor. Köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
