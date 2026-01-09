Bilecik'te Hentbol İl Birincileri ödüllendirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birincisi olan öğrenciler ödüllendirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birincisi olan Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve sporcularını makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde, il birinciliği elde eden öğretmen ve sporcular tebrik edildi. Programda başarılı sporculara başarı belgeleri takdim edilirken, okul sporlarının gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkısına dikkat çekildi. Öğrencilerin elde ettiği başarının, disiplinli çalışma ve takım ruhunun bir sonucu olduğu ifade edildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Elde ettiğiniz bu başarı hem okulumuz hem de ilçemiz adına gurur vericidir. Sizleri bu noktaya taşıyan öğretmenlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK