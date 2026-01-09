Haberler

Bilecik'te Hentbol İl Birincileri ödüllendirildi

Bilecik'te Hentbol İl Birincileri ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birincisi olan Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sporcuları başarı belgeleri ile ödüllendirildi. Kaymakam Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, ödül töreninde sporcuları ve öğretmenleri tebrik etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birincisi olan öğrenciler ödüllendirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birincisi olan Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve sporcularını makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde, il birinciliği elde eden öğretmen ve sporcular tebrik edildi. Programda başarılı sporculara başarı belgeleri takdim edilirken, okul sporlarının gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkısına dikkat çekildi. Öğrencilerin elde ettiği başarının, disiplinli çalışma ve takım ruhunun bir sonucu olduğu ifade edildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Elde ettiğiniz bu başarı hem okulumuz hem de ilçemiz adına gurur vericidir. Sizleri bu noktaya taşıyan öğretmenlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti