Haberler

Bozüyük'te öğrencilere 'Aile' semineri verildi

Bozüyük'te öğrencilere 'Aile' semineri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine 'Geleceğimizin Teminatı Aile' konulu bir seminer verdi. Aile içi iletişim ve sağlıklı ilişkilerin önemi vurgulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Geleceğimizin Teminatı Aile" konulu bir seminer verdi. Gençlerin değerler dünyasını güçlendirmeyi amaçlayan seminerde Arpacı, ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak aile içi iletişim, sorumluluk bilinci ve sağlıklı ilişkilerin önemi üzerinde durdu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Müftü Arpacı, misafirperverliklerinden dolayı Okul Müdürü Ayhan Pınar'a teşekkür etti. Seminer, öğrencilere yönelik iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Murat Sancak'ın avukatından açıklama: İddialar hukuki temelden yoksun, hesap veremeyeceği tek bir kuruş dahi yok

Murat Sancak'ın avukatından açıklama: İddialar hukuki temelden yoksun
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title