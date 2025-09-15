Haberler

Bozüyük'te Eğitim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Bozüyük'te Eğitim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına yönelik okul güvenliği toplantısı yapıldı. Kaymakam Adem Öztürk'ün başkanlığında yapılan toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim alabilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, çocukların ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde uygulanacak koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Alınacak tedbirlerle öğrencilerimizin eğitim hayatlarını daha güvenli şekilde sürdürebilmelerini hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.