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Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

Bozüyük Belediyesi ilçe genelindeki yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi ilçe genelindeki yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su/Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun olarak sürdürülen çalışmalarda son olarak Tekke Mahalle Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'ndeki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ederken Tekke Mahalle İzzet Usta Sokak'ta ve 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde de su hatları revize çalışmaları sürüyor. Bozüyük'te ilçe genelinde altyapı ve üst yapı çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecek. - BİLECİK

Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, su, Yerel, Haberler

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