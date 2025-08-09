Bozüyük'te Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kandilli köyünde yürütülen altyapı çalışmaları Kaymakam Adem Öztürk tarafından yerinde incelendi. Çalışmalardan memnun kalan Öztürk, köy sakinlerinin süreçteki desteklerini vurguladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kandilli köyünde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Genel Meclisi Üyeleri ve İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte köyde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bozüyük-Pazaryeri şantiyesi aracılığıyla yürütülen altyapı çalışmalarında gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Öztürk, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. İncelemelerde, ekiplerin özverili çalışmaları dikkat çekerken, köy sakinlerinin de sürece destek verdiği gözlendi. Kaymakam Öztürk, "Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
