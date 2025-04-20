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Bozüyük'te 'Ailemiz Cennetimiz Olsun' Temalı Toplantı Yapıldı

Bozüyük'te 'Ailemiz Cennetimiz Olsun' Temalı Toplantı Yapıldı
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Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez başkanlığında, 2025 yılı aile teması olan 'Ailemiz Cennetimiz Olsun' çerçevesinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda aile değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler üzerinde duruldu.

Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez başkanlığında ilçede 2025 yılı aile teması olan 'Ailemiz Cennetimiz Olsun' çerçevesinde yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Ölmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu ve Bozüyük Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdülkadir Taşletimur'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bozüyük Müftülüğü tarafından belirlenen 2025 yılı aile teması olan 'Ailemiz Cennetimiz Olsun' çerçevesinde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, aile değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler üzerinde duruldu. Katılımcılar, ailelerin karşılaştığı sosyal zorlukların çözümü ve toplumsal bağların güçlendirilmesi için yapılması planlanan etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Müftülük, bu yıl ki tema doğrultusunda çeşitli seminerler, eğitim programları ve farkındalık çalışmaları ile ailelerin desteklenmesini amaçlıyor.

Yetkililer, 'Ailemiz Cennetimiz Olsun' temasının toplumsal dayanışmayı artıracağına ve bireyler arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağına olan inançlarını ifade ettiler. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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