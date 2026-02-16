Bilecik'te jandarma 30 genç için toplu asker eğlencesi düzenledi

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 30 genç için toplu asker eğlencesi düzenlendi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Dodurga beldesinde ikamet eden ve vatani görevini yerine getirmek üzere askere uğurlanacak 30 genç için program organize edildi. Jandarma ekipleri tarafından planlanan etkinlikte asker adayları ve aileleri bir araya geldi. Program kapsamında 2 Asayiş Timi ve 1 Trafik Timi tarafından refakat sağlanırken, gençlere hayırlı tezkereler temennisinde bulunuldu.

Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlik sorunsuz şekilde tamamlandı. - BİLECİK