Haberler

Bilecik'te Muratdere Köyü içmesuyu hattı incelendi

Bilecik'te Muratdere Köyü içmesuyu hattı incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Köydes projeleri kapsamında Muratdere Köyü'nde yapımı devam eden içme suyu hattında incelemelerde bulundu. Çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlediğini belirten Öztürk, köy sakinlerinin sağlıklı içme suyuna erişiminin önemini vurguladı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Muratdere Köyü'nde yapımı devam eden içme suyu hattında incelemelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Köydes projeleri kapsamında yapımı devam eden Muratdere Köyü 4 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattında incelemelerde bulundu. Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü yerinde denetleyen Kaymakam Öztürk, yetkililerden bilgi aldı ve köy sakinlerinin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişiminin önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
title