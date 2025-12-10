Bilecik'te Muratdere Köyü içmesuyu hattı incelendi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Muratdere Köyü'nde yapımı devam eden içme suyu hattında incelemelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Köydes projeleri kapsamında yapımı devam eden Muratdere Köyü 4 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattında incelemelerde bulundu. Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü yerinde denetleyen Kaymakam Öztürk, yetkililerden bilgi aldı ve köy sakinlerinin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişiminin önemine dikkat çekti. - BİLECİK