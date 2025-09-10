Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Düğünlerde Genç Çiftleri Yalnız Bırakmadı

Bozüyük Kaymakamı, Adem Öztürk düzenlenen iki ayrı düğün törenine katılarak genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Kaymakam Öztürk, ilk olarak Buğra Levent'in oğlu Mustafa Saltuk ile İlayda Çiftçi'nin düğün merasimine katılarak genç çifte mutluluklar diledi. Ardından, İlçe Özel İdare Müdürlüğü personeli Yasir-Esma çiftinin düğün törenine iştirak eden Kaymakam Öztürk, çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında oldu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Genç çiftlerimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi. - BİLECİK