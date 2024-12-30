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Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu 2024'te Son Mezunlarını Verdi

Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu 2024'te Son Mezunlarını Verdi
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Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu, 10 yıldır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimleri sunarak, yılda ortalama 100 anne adayına ulaşmakta ve birebir danışmanlık hizmeti vermektedir. Okul, sağlıklı ve doğal doğumu teşvik ederek, anne adaylarının gebelik, doğum ve sonrası dönemi güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu, 2024 yılında son mezunlarını verdi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu, 10 yıldır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimleri sunmaya devam ediyor. Yılda ortalama 100 anne adayına ulaşılmakta ve birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. Gebe Okulunda, anne adaylarına doğum süreci hakkında bilimsel ve güncel bilgiler verilerek, yapılan uygulamalarla bu bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor. Okulun amacı; doğumla ilgili doğru ve bilinçli kararlar alınmasını desteklemek, sağlıklı ve doğal doğumun önemini vurgulamak, normal doğum sürecine yönelik hazırlık yapmak, doğum sonrası emzirme ve bebek bakımı konusunda rehberlik etmek ve anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemi sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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