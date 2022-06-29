Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ilke imza atılarak, çocuk korosu kuruldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ilke imza atılarak, çocuk korosu kuruldu.

Bozüyük Belediye tarafından kurulan çocuk korusu TSM Koro Şefi Murat Küçük öncülüğünde çalışmalarına başladı. Çocuk korosunda yer alan minik öğrenciler, müziğin sonsuz deryasına dalmanın mutluluğunu yaşarken, koro şefi Murat Küçük, çocukların kendi müziğimiz ile büyümelerinin önemine değindi. Küçük son olarak, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na koronun kurulmasına öncü olduğu ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Küçük Bilecik Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title