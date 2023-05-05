Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'ndan İlçedeki Derneklere Ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni, Dereyalak Köyü Derneği’ni, Bozüyük Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni, Dereyalak Köyü Derneği'ni, Bozüyük Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve beraberindekiler, ilçedeki dernek temsilcileriyle buluştu. 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirildiği ziyaretlerde Başkan Bakkalcıoğlu, 14 Mayıs'ta halkın tarihi bir karar vereceğini belirterek seçimlerin önemini vurguladı.

Millet İttifakı partileri Demokrat Parti İl Başkanı Erkan Beler, Deva Partisi İl Başkanı Kadir Emre ve Saadet Partisi İl Başkanı Ethem Ersöz de ziyaretlerde söz alarak ülkenin mevcut sorunlarının nasıl çözüleceğini, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında nelerin değişeceğini anlattı.

Milletvekili Yaşar Tüzün ise yaptığı konuşmalarda Bozüyük'te kendilerini en iyi şekilde ağırlayan dernek başkanları ve üyelerine teşekkür ederek 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde her eve asgari gelir güvencesi verileceğini, yeni iş imkanlarının sağlanacağını, öğretmen atamalarının yapılacağını kaydetti. Milletvekili Tüzün, enflasyondan emekli ikramiyelerine, çiftçilere verilecek desteklerden öğrencilere verilecek desteklere, aile sigortasından gençlere verilecek desteklere kadar pek çok konuda yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi vererek "Birlikte çalışıyoruz, hep birlikte kazanacağız" dedi.